Тимошенко поддержала Ляшко на выборах в Раду
Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает голову "Радикальной партии" Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду на 208 округе в Черниговской области, на котором когда-то победил погибший Валерий Давыденко.
Об этом она сообщила на брифинге в Верховной Раде 15 июня. Тимошенко подчеркнула, что своего кандидата "Батьківщина" не будет выдвигать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"На 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей, это Олег Ляшко. Он в Черниговской области особенно работал, это его родина и он там имеет большую поддержку людей. Наша команда на совместном заседании поддержала кандидатуру Ляшко, как единого кандидата от украинских сил на 208 округе. Мы не будем выдвигать своего кандидата", – отметила Тимошенко.
По ее словам, такое решение усилит оппозиционную команду в Верховной Раде Украины.
В то же время Ляшко уже поблагодарил лидера "Батьківщини" за поддержку. "Спасибо, Юля!", – написал он в Twitter.
Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила выборы народного депутата в 208-м округе Черниговской области на воскресенье, 25 октября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Киева с огнестрельным ранением в голову 23 мая был найден народный депутат, член группы "Довіра" Валерий Давыденко.
Тело было обнаружено уборщицей в уборной его личного офиса, рядом с ним лежал пистолет.
Предварительной версией гибели Давыденко является самоубийство, однако правоохранители будут рассматривать и другие версии.