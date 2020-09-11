Тимошенко поборола коронавирус

Сейчас политик продолжает лечение в медучреждении
Она получила отрицательный тест на COVID-19
Однако у нее все еще остается воспаление легких
Народный депутат Украины, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко поборола коронавирусную болезнь.
Сейчас состояние политика удовлетворительное. Об этом в Facebook сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.
"Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолено", – написала она.
По ее словам, сейчас у Тимошенко все еще остается воспаление легких, однако лечение проходит успешно.
"Вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", – заверила Сорока.
Как сообщал OBOZREVATEL:
лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусом вместе с другими членами своей семьи.
У Тимошенко официально подтвердили ее заражение коронавирусом. Политик находилась в тяжелом состоянии.
Вскоре состояние лидера Юлии Тимошенко, которая заболела COVID-19, ухудшилось – ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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