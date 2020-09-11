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Тимошенко поборола коронавирус

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
3,0 т.

  • Сейчас политик продолжает лечение в медучреждении

  • Она получила отрицательный тест на COVID-19

  • Однако у нее все еще остается воспаление легких

Тимошенко получила отрицательный тест на COVID-19

Народный депутат Украины, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко поборола коронавирусную болезнь.

Сейчас состояние политика удовлетворительное. Об этом в Facebook сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолено", – написала она.

По ее словам, сейчас у Тимошенко все еще остается воспаление легких, однако лечение проходит успешно.

"Вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", – заверила Сорока.

Скриншот сообщения.

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УкраинаКоронавирусВО БатьківщинаЮлия Тимошенко
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