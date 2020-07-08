Тимошенко ответил на обвинения Шария в заказе его ликвидации

Заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко сообщил, что заявления блогера Анатолий Шария якобы о причастности Офиса президента Украины к организации его убийства являются абсурдными.

Об этом чиновник, которого Шарий обвинил в причастности к организации его ликвидации, рассказал в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL.

"Все абсурдные высказывания Шария ориентированы исключительно на то, чтобы привлечь к себе внимание любой ценой и поднять свой рейтинг и рейтинг своей недопартии. На самом деле ни Офису президента, ни президенту лично вообще неинтересно, кто такой Шарий и чем он занимается", – сказал чиновник.

Тимошенко добавил, что Шарий строит свои высказывания на обмане для поднятии рейтинга.

"Хайп на лжи, создание искусственных конфликтов – вот тактика Анатолия Шария. Она не имеет перспектив, как и любая тактика, построенная на фейках", – сказал замглавы ОПУ.

Чиновник подчеркнул, что Шарий находит людей, которые сотрудничали или работают на команду "Слуги народа".

"В частности, это Сергей Малыхин, который работает с партией. И потом он пытается лепить какие-то истории, которые ему выгодны для поднятия рейтингов. Обвинять в чем-то Офис президента или другие структуры – просто смешно. Что касается СБУ, то это история из разряда "давайте запишем какого-нибудь товарища, который скажет, что его заказало СБУ". Я думаю, что завтра Шарий может таких человек 50 наснимать", – подытожил Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Анатолий Шарий рассказал, якобы в Офисе президента Украины заказали его убийство. По его словам, к организации его "ликвидации" якобы причастен заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко и его помощник Сергей Малыхин.