Тимошенко ответил на обвинения Шария в заказе его ликвидации

Заявления блогера Анатолий Шария якобы о причастности Офиса президента Украины к организации его убийства являются абсурдными.

Об этом в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL заявил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко, которого Шарий обвинил в причастности к организации его ликцидации.

"Все абсурдные высказывания Шария ориентированы исключительно на то, чтобы привлечь к себе внимание любой ценой и поднять свой рейтинг, и рейтинг своей недопартии. На самом деле ни Офису президента, ни президенту лично вообще неинтересно, кто такой Шарий, чем он занимается", – сказал чиновник.

Тимошенко добавил, что Шарий строит свои высказывания на обмане для поднятии рейтинга.

"Хайп на лжи, создание искусственных конфликтов – вот тактика Анатолия Шария. Она не имеет перспектив, как и любая тактика, построенная на фейках", – сказал замглавы ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Анатолий Шарий рассказал, якобы в Офисе президента Украины заказали его убийство. По его словам к организации его "ликвидации" якобы причастен заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко и его помощник Сергей Малыхин.