Тимошенко отреагировала на заявление Богдана о "своих людях" у Зеленского

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции.

Так она прокомментировала высказывания руководителя Офиса президента Андрея Богдана на закрытой встрече с журналистами. В частности, Богдан сказал, что Тимошенко просила назначить ее людей на некоторые должности, сообщает theБабель.

В свою очередь Тимошенко отметила, что предложения президенту звучали только в рамках реализации ее программы "Нового курса".

Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский

"С первого дня президентства Владимира Зеленского мы предложили помощь. Предлагали ему проекты указов, проекты постановлений и программу "Новый курс". Вместе с предложением "Нового курса" мы также предлагали некоторых специалистов, которые могут воплощать его в жизнь и обеспечить приведение в страну инвестиций. Но сегодня об этом речь не идет", – сказала Тимошенко, уточнив, что кадровые вопросы не стоят на повестке дня.

На уточняющий вопрос, кого и куда она предлагала, Тимошенко ответила: "Это были разные предложения, и я думаю, на сегодня они уже неактуальны".

Политик добавила, что никогда не говорила с Богданом о кадровых назначениях.

По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, Тимошенко обсуждала с представителями президента Зеленского возможность назначить своего ставленника в Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины. Вместо этого предлагала поддержку инициатив Зеленского в Раде.

После отказа Тимошенко воспользовалась поводом закона о земле и перешла в оппозицию.

Как писал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Богдан 15 ноября провел со своими заместителями Кириллом Тимошенко и Юрием Костко закрытую встречу, в которой приняли участие 20 иностранных и украинских журналистов.

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