Тимошенко отреагировал на слухи об увольнении из ОП

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал слухи о своем увольнении и отметил, что говорить о таких шагах можно будет только после соответствующего указа главы государства.
Также в ексклюзивном комментарии OBOZREVATEL он сообщил, что ему уже надоело регулярно отвечать на вопрос о возможной отставке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Если президент решит, что меня надо увольнять, он издаст указ и уволит меня. Комментировать слухи, которые выходят раз в неделю или раз в две недели, мне кажется, уже хватит", – отметил Тимошенко.
Кирилл Тимошенко
Напомним, ранее стало известно о том, что одиозному заместителю главы Офиса президента Тимошенко после скандала с перевозками медицинских товаров, вероятно, нашли замену.
Якобы его место должен был занять Маркиян Лубкивский, который с декабря 2005-го по декабрь 2006 года было советником третьего президента Украины Виктора Ющенко, а также занимал должность советника главы СБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты узнали, что руководство ОПУ в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.
Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины.
Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.
В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.
Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.
В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.
Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОПУ якобы потратил личные деньги.
2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.
4 мая на закрытой встрече со СМИ Тимошенко оправдал Баума,заявив, что он входит в группу людей при ОПУ, которая борется с эпидемией COVID-19 в Украине. Российский бизнесмен якобы работает на волонтерских началах.
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