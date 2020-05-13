Тимошенко отреагировал на слухи об увольнении из ОП

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал слухи о своем увольнении и отметил, что говорить о таких шагах можно будет только после соответствующего указа главы государства.

Также в ексклюзивном комментарии OBOZREVATEL он сообщил, что ему уже надоело регулярно отвечать на вопрос о возможной отставке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если президент решит, что меня надо увольнять, он издаст указ и уволит меня. Комментировать слухи, которые выходят раз в неделю или раз в две недели, мне кажется, уже хватит", – отметил Тимошенко.

Кирилл Тимошенко

Напомним, ранее стало известно о том, что одиозному заместителю главы Офиса президента Тимошенко после скандала с перевозками медицинских товаров, вероятно, нашли замену.

Якобы его место должен был занять Маркиян Лубкивский, который с декабря 2005-го по декабрь 2006 года было советником третьего президента Украины Виктора Ющенко, а также занимал должность советника главы СБУ.

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