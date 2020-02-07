"Оставьте в покое журналистов!" Тимошенко назвала виновных в прослушке Гончарука

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что виновны в прослушке премьер-министра Алексея Гончарука не журналисты, как предполагает следствие, а Служба безопасности, которая не обеспечила защиту кабинета.

Своим мнением она поделилась в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу 7 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У власти всегда есть мотивация травить журналистов, которые мешают ей!" – высказалась она. "Там было о том, как один министр отмывает деньги через облигации. Журналисты обязаны публиковать это!" – добавила политик.

Тимошенко назвала виновных в прослушке Гончарука

"Я хочу, чтобы в моей стране больше никогда не обыскивали журналистов. Вы лучше разберитесь, кто у вас в Службе безопасности Украины это сливает! И разберитесь, кто не обеспечил защиту правительственных кабинетов, персональную ответственность за происходящее в ОП. Это не журналистов обязанность, а СБУ. Оставьте в покое журналистов раз и навсегда, даже если они вам и неприятны!" –добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины пришла с обыском в офис телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18, в Киеве в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. Силовики предоставили постановление суда о проведении следственных действий. Журналисту Евгению Куксину предложили добровольно выдать устройства для прослушки и монтажа.

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