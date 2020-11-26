Тимошенко – о завершении войны Зеленским за год: у нас режим тишины с печальными событиями

Заместитель главы Офис президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что на Донбассе сохраняется режим тишины, хотя и с единоразовыми печальными событиями.

Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман, комментируя обещание Владимира Зеленского за год завершить войну.

По словам Тимошенко, вопросы перемирия все равно продвигаются, и у власти есть еще другие планы по Донбассу.

"У нас режим тишины – да, с печальными событиями единоразовыми, когда погибают наши бойцы – но сохраняется. Никто не мог два года назад подумать, что (бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег) Сенцов сюда вернется, или что мы сможем вернуть такое количество людей. Какими-то шагами – они могут быть вот такими маленькими, но мы все равно двигаемся. Да, режим тишины – это не мир и реинтеграция Донбасса, но все равно это движение вперед", – пояснил заместитель главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале ноября глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что действующая власть не перестанет добиваться прекращения войны на Донбассе, но пути для достижения этой цели могут быть разными.