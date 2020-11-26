Тимошенко – о завершении войны Зеленским за год: у нас режим тишины с печальными событиями

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Тимошенко прокомментировал слова Зеленского о завершении войны

Заместитель главы Офис президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что на Донбассе сохраняется режим тишины, хотя и с единоразовыми печальными событиями.

Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман, комментируя обещание Владимира Зеленского за год завершить войну.

По словам Тимошенко, вопросы перемирия все равно продвигаются, и у власти есть еще другие планы по Донбассу.

"У нас режим тишины – да, с печальными событиями единоразовыми, когда погибают наши бойцы – но сохраняется. Никто не мог два года назад подумать, что (бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег) Сенцов сюда вернется, или что мы сможем вернуть такое количество людей. Какими-то шагами – они могут быть вот такими маленькими, но мы все равно двигаемся. Да, режим тишины – это не мир и реинтеграция Донбасса, но все равно это движение вперед", – пояснил заместитель главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале ноября глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что действующая власть не перестанет добиваться прекращения войны на Донбассе, но пути для достижения этой цели могут быть разными.

УкраинаВойна на ДонбассеОфис президента Андрей ЕрмакВладимир ЗеленскийКирилл Тимошенко