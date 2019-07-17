Тимошенко о пенсионном иске: мы уже действуем в интересах людей

Команда Юлии Тимошенко подала в Окружной административный суд Киева иск о нарушении правительством, Пенсионным фондом и Минсоцполитики права граждан на минимальную пенсию.

"Мы требуем признать незаконными все решения правительства для тех пенсионеров, кому они весь год платили меньше прожиточного минимума – 3094 грн", – подчеркнула лидер "Батьківщини" после подачи иска, пишет пресс-служба политсилы.

Она напомнила, что законом предусмотрены размеры прожиточного минимума для различных категорий граждан, ниже которого платить зарплаты и пенсии запрещено. Поэтому, каким бы маленьким ни был стаж у пенсионера, ему нельзя заплатить меньше 3094 грн.

Юлия Тимошенко Пресс-служба "Батьківщини"

Однако весь последний год правительство на базе бюджета, который оно протолкнуло через парламент, платило миллионам украинцев заниженные пенсии, добавила Тимошенко.

"Они нарушили закон и Конституцию, начав безграничную коррупцию на деньгах госбюджета, а пенсионерам недоплатили денег", – сказала председатель партии и добавила, что сегодня более 70% пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума.

Лидер "Батьківщини" напомнила, что ее команда уже доказала в судах незаконность и безосновательность постановлений правительства о повышении цен на газ для населения.

"Мы уверены, что такое же решение будет принято и по "пенсионному" иску, и пенсии будут пересчитаны", – заявила Тимошенко.

В то же время политик отметила, что перерасчет может произойти быстрее, если решение примет новый парламент и новое правительство.

Именно поэтому каждый голос, отданный на выборах за "Батьківщину", станет голосом за повышение минимальной пенсии до 3094 грн, за снижение тарифов и голосом против распродажи земли и стратегической собственности государства, подытожила лидер партии.

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