Тимошенко назвали лучшим кандидатом для переговоров с МВФ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко могла бы стать для власти тем переговорщиком с международными партнерами, который бы прежде всего отстаивал национальные интересы Украины.

Об этом заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук, комментируя информацию о начале работы миссии МВФ в Украине, пишет "РБК-Украина". Он отметил, что ранее Тимошенко уже демонстрировала четкую проукраинскую позицию, когда в качестве премьер-министра вела переговоры с Западом.

Корнийчук отметил, что Тимошенко, в частности, никогда бы не согласилась на распродажу земли и стратегических предприятий, повышение тарифов и тому подобное.

"К большому сожалению, с 2014 года все наши договоренности с МВФ шли исключительно в обмен на снижение социальных обязательств страны перед людьми. Но у нас есть положительные примеры – те же 2008-2009 годы. Кредитная программа, которую брала премьер Тимошенко, при которой не повышались тарифы на газ, были сохранены все социальные обязательства перед людьми. Поэтому все зависит от того, какой политик, как договаривается и как при этом соблюдаются национальные интересы страны", – отметил эксперт.

Он убежден, что лидер "Батькивщины" не только смогла бы договориться о реструктуризации долга и отсрочке выплат, но и справилась бы с последствиями экономического кризиса без дополнительных внешних заимствований.

По мнению Корнейчука, Тимошенко – "единственный украинский политик, который понимает, как устроен глобальный мир, и способен вести переговоры на международной арене, не торгуя интересами Украины".