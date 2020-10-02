Тимошенко назвала местные выборы возможностью изменить курс в интересах людей

Местные выборы в Украине 25 октября станут своеобразным большим референдумом о доверии к власти и президенту в частности.

Волеизъявление покажет, довольны ли люди работой руководства государства и тем курсом, которым оно идет, подчеркнула глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Право на владу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня нельзя поддаваться эмоциям. Выбор должен быть осознанным, ведь от него будет зависеть жизнь каждого, и выбирать надо людей профессиональных, в результатах которых вы уверены", – подчеркнула политик.

Тимошенко убеждена, что местные выборы – это возможность привести к управлению общинами людей, которые исповедуют правильную стратегию развития не только своих городов и сел, но и страны в целом: профессионалов, патриотов, которые знают, что и как делать.

"Одна из миссий этих выборов – привести в советы команды людей, которые проверены жизнью, которые точно не подведут, которые точно не сдадут ресурсы и интересы общества, и которые смогут реально дать обществу результат", – считает лидер "Батьківщини".

Также Тимошенко выразила уверенность в том, что Украине нужна объединенная сила общин, способная стать балансом непрофессиональной и беспомощной центральной власти. Именно такая сила сможет сказать президенту весомое "да" или "нет" и скорректировать курс страны, если он неправильный.

"Я надеюсь на серьезное обновление советов, консолидацию здоровых сил в советах и между общинами, к которым вынуждены будут прислушиваться. У нас уже есть примеры, когда советы, понимая всю опасность принятых в центре законов, той же легализации игорного бизнеса, принимают решения, что их территории будут свободными от игорных заведений", – сказала Тимошенко.

"Если все общины объединятся и будут требовать отмены этого закона, президент будет вынужден прислушаться. Так же советы могут выразить свою твердую позицию против распродажи земли и по другим важным для них и всей страны вопросам. Нужно почувствовать реальную силу общин. Они не должны быть бесправными и безмолвными", – пояснила она.

Подытоживая, парламентарий призвала украинцев осознать важность местных выборов и обязательно принять в них участие – соблюдая все надлежащие санитарные нормы, чтобы обезопасить себя от болезни.

"Надо надевать маски, перчатки, очки, соблюдать полутораметровую дистанцию, но идти и сказать "да" или "нет" тому, что делалось последние полтора года. Мы наконец должны стать сильными, потому что только сильных уважают в мире", – призвала Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер "Батьківщини" напомнила, что местные выборы 25 октября имеют чрезвычайное значение для украинцев и для Украины, поскольку общины становятся самостоятельными и получают наконец возможность распоряжаться своими ресурсами.