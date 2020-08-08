Тимошенко назвала кандидата в мэры Киева от "Батьківщини"

Алексей Титофф Политика 14:33, 8.08.2020 Обновлено: 15:20, 8.08.2020

Народный депутат Алексей Кучеренко стал кандидатом от ВО "Батьківщина" на должность городского головы Киева.

Об этом на брифинге в субботу, 8 августа, сообщила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Я хочу, чтобы наша всеукраинская и киевская команда выдвинула Алексея Кучеренко на должность мэра Киева. Он будет от "Батьківщини" кандидатом на должность мэра Киева ... И я убеждена, он сможет стать единственным профессиональным мэром за последнее время в Киеве", – отметила политик.

Юлия Тимошенко
Скриншот

В свою очередь, 59-летний нардеп сказал, что в случае победы на выборах совершит полный аудит финансовой и бюджетной системы столицы. Также он намерен заняться безопасностью и комфортом проживания киевлян в столице.

Юлия Тимошенко и Алексей Кучеренко
Скриншот

Алексей Кучеренко народился в 1961 году в Виннице. В 1983 окончил Киевский государственный университет, а в 2001 окончил Академию государственного управления при Президенте Украины.

Был нардепом III, V и VI созывов. В 2019 году был избран народным депутатом IX созыва от "Батьківщини". На выборах президента Украины в 2019 году был доверенным лицом от Тимошенко.

Алексей Кучеренко
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирину Верещук выдвинули на выборы мэра Киева от партии "Слуга народа".

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