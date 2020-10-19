Тимошенко: на должности не претендуем, но стране нужны новая стратегия и новое правительство

Глеб Иванов Политика 21:59, 19.10.2020 Обновлено: 22:02, 19.10.2020

Проект бюджета на 2021, поданный действующим правительством, подтверждает, что он потерял контроль над ситуацией.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина". Политик добавила, что "президент продемонстрировал свою некомпетентность", но может "уволить чиновников и сформировать новую команду из настоящих специалистов, способных справиться с кризисом и предложить совсем другую стратегию действий".

Тимошенко не сомневается, что завтрашнее выступление президента в Верховной Раде будет замечательно написано, однако граждане ждут от главы государства не слов, а действий.

"В правительстве сегодня на 90% люди непрофессиональные. Поэтому президенту нужно немедленно создать сильное, профессиональное организационно-способное правительство, правительство национального единства и национального спасения. Ему нужно туда пригласить тех людей, которые знают, как работать и умеют это делать", – убеждена лидер партии "Батькивщина".

"Кризис настолько глубокий, все падает прямо на глазах: и ВВП, и экономика, и финансы, и жизнь людей. Без нового сильного правительства президенту будет невозможно с этим кризисом справиться. Мы не претендуем на участие в этом правительстве. Но президент сейчас точно должен сделать так, чтобы хотя бы правительство было компетентное и эффективное. Тогда в стране многое можно будет сделать", – отметила Юлия Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко совместно со столичной командой представила неотложный план действий после выборов 25 октября.

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