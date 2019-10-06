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6 октября • обновлено в 12:07
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Тимошенко: Мы сделаем учительскую профессию в Украине достойной

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Пока у учителя не будет достойных условий жизни, общество не будет иметь никаких шансов на прорыв.

Об этом лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, поздравляя всех учителей с профессиональным праздником, передает сайт политсилы. По словам политика, не может быть богатой и зажиточной страны, в которой учитель нуждается.

"В современном мире, где знания и информация стали основным ресурсом, главным богатством наций и народов, именно профессия учителя становится главной и определяющей. По моему убеждению, учитель должен стать профессией номер один. Те страны, которые первыми это поймут, – первыми и будут первыми", – подчеркнула она.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

ВО "Батьківщина"

По словам Юлии Тимошенко, нет, пожалуй, другой профессии, которая так была бы необходима для человека.

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"Человек может стать кем угодно – политиком, министром, актером, бизнесменом. Но, прежде всего, он должен стать порядочным. Этому не учат за партой, по учебникам, но именно в школе формируется этот "статус". Мы об этом часто и несправедливо забываем и помним только "об оценках и уроках", – сказала председатель партии и пообещала, что не будет забывать об учителях, их потребностях, сожалениях и требованиях ни одного дня!

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Юлии Тимошенко, украинцы должны объединиться, чтобы вернуть мир на Донбасс и не дать забыть о Крыме. Иначе Россия захватит украинскую власть.

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Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Теги
ВО Батьківщина образование

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