Тимошенко: мы должны обеспечить достойные зарплаты врачам и бесплатную медицину гражданам

Система здравоохранения должна работать так, чтобы врачи получали достойную заработную плату, а люди имели доступ к бесплатным медицинским услугам. Поэтому "Батьківщина" присоединилась к требованиям медиков остановить уничтожение системы здравоохранения и призвала немедленно ввести страховую медицину. Об этом председатель ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы завтра внесем в парламент всеобъемлющий, с учетом всех деталей, законопроект об учреждении в Украине страховой медицины на всех уровнях. Это опыт и практика развитых стран мира. Здоровье каждого украинца должно быть застраховано. Должно быть обеспечено финансирование всех медицинских услуг для детей, для работающих людей, для безработных и пенсионеров", – отметила Тимошенко.

Лидер "Батьківщини" объяснила, что финансирование должно поступать как минимум из четырех источников: не только из взносов самого человека, но и из средств работодателя, который должен получить соответствующее налоговое облегчение, а также из средств государственного и местного бюджетов.

"Когда мы сделаем для человека такую страховку, которая имеет многоисточниковое финансирование, мы сможем минимум в четыре-пять раз поднять объем средств, направляемых на финансирование системы здравоохранения", – уверила Тимошенко.

Политик убеждена: вместо введения псевдореформ в медицине власть должна начать поднимать здравоохранение, создать надлежащие условия для работы медиков и предоставить людям возможность получать качественные медицинские услуги.

"Зарплата медиков должна быть европейской, а каждый человек, независимо от его имущественного положения, должен иметь возможность прийти в больницу и, не выкладывая все деньги из карманов, получить медицинские услуги", – отметила Тимошенко.

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