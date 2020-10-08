Тимошенко может заставить власть хоть как-то зашевелиться, – эксперт

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко имеет четкий план и предлагает конкретные шаги, которые должна сделать власть, для спасения страны, тогда как другие украинские политики не замечают, что Украина погружается в пандемию коронавируса и экономический кризис.

Об этом в своем Facebook заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, отметив, что Тимошенко на экстренной пресс-конференции потребовала от президента Зеленского наконец взять на себя ответственность за то, что происходит в Украине. И создать (и возглавить) Национальный штаб по борьбе с коронавирусом.

"Как только Тимошенко после болезни стала появляться в публичном пространстве и профессионально говорить о правильных механизмы помощи при COVID-19, этими же словами вдруг заговорили в Минздраве. О чем это говорит? Что Тимошенко даже из оппозиции, не имея пока реальных полномочий может заставить власть хоть как-то зашевелиться", – убежден эксперт.

Он также отметил, что Тимошенко последовательно отстаивает темы, которые больше всего волнуют людей: коронавирус, распродажа земли, несправедливая пенсионная реформа и тому подобное.

По мнению эксперта, такая повестка дня является признаком профессионального политика и управленца, который имеет четкий план и работает на благо страны и людей.

"На местных выборах украинцы должны поддержать "Батькивщину", чтобы голос Тимошенко и регионов стал еще более слышимым для Зеленского. Которому, как мы уже убедились, плевать на людей и страну", – подчеркнул Корнийчук.

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