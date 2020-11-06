Тимошенко: моя мама болеет COVID-19, ради лекарств пришлось поднять полстраны

Виктория Довгань Политика 23:18, 6.11.2020 Обновлено: 23:34, 6.11.2020

Народный депутат Украины, лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко рассказала, что ее мать заболела коронавирусом COVID-19.

Впрочем, в поисках необходимых ей лекарств пришлось объездить полстраны. О проблемах, связанных с последствиями быстрого распространения пандемии, политик рассказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Моя мама сейчас COVID-19 болеет. Я хочу вам сказать, что я, народный депутат, лидер фракции... Для того, чтобы получить лекарства, которые в этой критической ситуации могут ей помочь, недостаточно было сходить в аптеку. Надо было пол страны поднять! Я хочу поставить себя на место простого человека, который сталкивается с этой бедой", – сказала Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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