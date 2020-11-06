Тимошенко: моя мама болеет COVID-19, ради лекарств пришлось поднять полстраны
Нардеп обеспокоена тем, как проблемы, связанные с лечением болезни, решают рядовые граждане
Ранее она делилась личным опытом борьбы с опасной инфекцией
Преодолеть недуг Тимошенко удалось в середине сентября
Народный депутат Украины, лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко рассказала, что ее мать заболела коронавирусом COVID-19.
Впрочем, в поисках необходимых ей лекарств пришлось объездить полстраны. О проблемах, связанных с последствиями быстрого распространения пандемии, политик рассказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Моя мама сейчас COVID-19 болеет. Я хочу вам сказать, что я, народный депутат, лидер фракции... Для того, чтобы получить лекарства, которые в этой критической ситуации могут ей помочь, недостаточно было сходить в аптеку. Надо было пол страны поднять! Я хочу поставить себя на место простого человека, который сталкивается с этой бедой", – сказала Тимошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сама Тимошенко также болела коронавирусом вместе с другими членами своей семьи.
В ее окружении в конце августа официально подтвердили заражение, сообщив, что политик была в тяжелом состоянии.
Источники утверждали, что состояние Тимошенко было настолько тяжелым, что ее даже подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако народный депутат от "Батьківщини" Вадим Ивченко уверял, что Тимошенко не подключали к аппарату ИВЛ, но подтверждал ее критическое состояние из-за высокой температуры.