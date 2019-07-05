Тимошенко: люстрация не выполнила своей цели – обществу нужны наказания коррупционеров

Коррупция, злоупотребление властью, отсутствие расследований и привлечения к ответственности топ-чиновников-коррупционеров свидетельствует о том, что закон о люстрации не выполнил своей цели.

Об этом заявила лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и политик во время ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" и добавила, что Украине нужны реальные изменения в силовых структурах, сообщает пресс-служба партии.

По словам Тимошенко, политики голосовали за закон о люстрации, чтобы убрать от власти тех, кто был причастен к коррупции,похищению государственных ресурсов, событиям на Майдане, а также чтобы начать расследование их деятельности и довести дело до приговоров.

Юлия Тимошенко "24 канал"

"Но следующие шаги так и не были сделаны. И люстрация фактически была сведена к пиару власти", – заявила лидер "Батьківщини".

Тимошенко подчеркнула, что обществу нужны не громкие события, которые не будут иметь последствий, а привлечение виновных в коррупции к ответственности, и добавила, что за пять лет в Украине так и не выстроилось честное следствие, а суды остались карманными.

По словам политика, Украине нужны государственные органы, в которых нет родственных связей и коррупционных схем, неестественных функций.

"Реальные изменения в силовых структурах не надо заменять законом о люстрации", – заявила лидер партии.

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