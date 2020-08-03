Тимошенко инициировала создание парламентской миссии по установлению мира на Донбассе

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что начнет переговоры о создании специальной парламентской миссии, которая сможет проложить реальный путь к миру на Донбассе

Об этом она рассказала на пресс-конференции в Киеве 3 августа. По словам Тимошенко, из-за позиции чиновников, Украина не борется за восстановление территориальной целостности.

"К сожалению, некомпетентность, хаос, отсутствие дипломатического опыта, отсутствие четкой патриотической позиции президента Зеленского и его окружения привели к тому, что Украина не борется за установление мира, за восстановление своей территориальной целостности", – отметила Тимошенко.

"Власть завела все мирные переговоры в тупик. Подвела наших международных партнеров, европейских друзей. За время президентства Зеленского погибло 175 человек. Это абсолютный провал всех мирных переговоров", – возмутилась лидер партии.

Она сообщила, что во время недавней встречи с руководителем президентского офиса Андреем Ермаком предложила помощь команды "Батьківщини", которая имеет достаточный дипломатический опыт, авторитет и международные связи. К сожалению, предложение осталось без ответа.

Тимошенко считает, что ситуация не имеет перспектив, пока ею занимается действующая власть. В то же время она напомнила, что Украина – парламентско-президентская страна, поэтому именно парламент должен принять ответственность за установление настоящего мира.

Глава "Батьківщини" призвала всех лидеров фракций, всех депутатов, которые имеют соответствующий опыт и авторитет, создать специальную парламентскую миссию, которая сможет принимать активное участие во всех международных переговорах по возвращению в Украину мира и территорий.

"С сегодняшнего дня я начну переговоры со всеми лидерами фракций для того, чтобы была сформирована специальная парламентская миссия, которая сможет проложить реальный путь к миру. Нам надо достичь результата. Результат – это восстановление территориальной целостности Украины, это завершение войны, это мир, спокойствие, нормальная работа, нормальная жизнь страны. Я верю в этот путь, и мы начинаем этим путем двигаться!" – подчеркнула Тимошенко.

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