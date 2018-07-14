Вчора один товариш з Волинських країв повернувся з Польщі. Там він часто буває по своїм справам. Та й в Київ заїхав транзитом. Поспілкувалися. Він розповів, що перебуваючи у Варшаві, бачив Юлію Тимошенко. Зайшов жарт про бігборди з новим курсом.

Але суть в іншому. За його словами він бачив її на днях, 12 липня, у готелі, в якому зупинявся переночувати. Готель хороший біля аеропорту. І тут АЛЯРМ! Спочатку у готелі з'явився Ігор Коломойський разом з головою Волинської облради Ігорем Палицею. А хвилин через 15 у холі готелю з'явилася і Юлія Тимошенко. Не помітити її усю в білому було неможливо.

Ви вірите, що Юлія Тимошенко та Ігор Коломойський зовсім випадково опинилися в одному місці?

Юлія Тимошенко часто прогулює засідання Ради саме у Варшаві. Але, якщо не помиляюся, саме в цей день Рада голосувала за важливий проект щодо зміни закону про Аникорупційний суд. Тобто саме в цей день лідер парламентської фракції прогуляла важливе голосування у парламенті заради зустрічі з потенційним клієнтом Антикорупційного суду, якого звинувачують в обкраданні держави на мільярди доларів?

Скільки тривала ця зустріч - мій знайомий юзернейм не знає. Каже, що допив каву і пішов.