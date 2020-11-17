Тимошенко будет настаивать на выполнении постановления ВР по борьбе с COVID-19

В партии "Батьківщина" заявили, что будут настаивать на дополнительной встрече фракции с руководителем Кабинета министров, чтобы добиться выполнения постановления по борьбе с коронавирусом.

Об этом председатель партии Юлия Тимошенко заявила на брифинге в Верховной Раде во вторник, 17 ноября. По ее словам, власть Украины не знает реальной ситуации, которая сложилась в стране из-за пандемии коронавируса.

Тимошенко выразила убеждение, что ни президент, ни премьер-министр, ни правительство не знают, что люди не могут получить своевременную бесплатную помощь, пройти тестирование на COVID-19, а медицинские работники не получают ни нормальной зарплаты, ни оплаты в случае заболевания.

"Наша команда будет настаивать на том, чтобы встретиться с премьер-министром, с министром здравоохранения, чтобы объяснить, что в стране не выполнены главные требования, которые касаются защиты людей от коронавируса. Мы будем добиваться того, чтобы это постановление о бесплатном лечении, тестировании, лекарствах, о нормальном отношении к врачам – чтобы все это было воплощено в жизнь", – подчеркнула Тимошенко.

Напомним, что 20 октября, Верховная Рада поддержала постановление "Батьківщини" №4228 о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз. За документ проголосовали 308 народных депутатов.