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Тимошенко будет арбитром? Порошенко ответил на новую идею Зеленского по дебатам

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Кандидат на пост президента Украины, действующий глава государства Петр Порошенко назвал легкомысленным обращение своего оппонента Владимира Зеленского к лидеру партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко с предложением быть модератором дебатов.

Об этом он сообщил журналистам в Киеве после сдачи анализов, отметив, что с уважением относится к своим избирателям и своих оппонентов.

"Дебаты не являются шоу. Я считаю, что подобное пренебрежительное и легкомысленное обращение – это неуважение к политику - Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место. И, кстати, неуважение к ее избирателям, потому что более двух с половиной миллионов граждан проголосовали за Юлию Владимировну", - сказал Порошенко.

"Я буду делать все возможное, чтобы убедить их (избирателей. - Ред.) во втором туре проголосовать за меня. Но подобное отношение я считаю недостойным", - добавил он.

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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Но, тем не менее, анализы ей придётся сдать...
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