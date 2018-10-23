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Тимошенко, Богомолец и Денисова вошли в ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вошли в ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

Возглавила рейтинг влиятельных женщин Юлия Тимошенко – авторы отметили ее за "неизменную способность восставать из пепла". Стоит отметить, что лидер "Батькивщины" удерживается на первой позиции второй год подряд.

"В течение 20 лет страна с интересом наблюдает за ее взлетами и падениями, переходами из власти в оппозицию и обратно, арестами и выходами на свободу, сменами имиджа, партнеров и даже идеологии. Летом 2018 года лидер рейтинга с помпой презентовала новую политическую программу своей партии под названием "Новый курс", призванный убедить украинцев в появлении на свет новой Юлии Тимошенко", – констатировали редакторы издания.

Людмила Денисова заняла в списке "Самых влиятельных женщин Украины" 10 место. По сравнению с прошлым годом она поднялась на существенные 38 позиций. За плечами Денисовой опыт работы в Министерстве соцполитики и профильном парламентском комитете, а в этом году она стала главной правозащитницей страны.

"С самого начала я чувствовала, что хочу этим заниматься, что могу быть полезной людям. Уверена, что не ошиблась. Я хочу защитить каждого. Особенно – в условиях войны", – рассказала Денисова изданию "Фокус".

В 2018 году Людмила Денисова дважды побывала в России, пытаясь добиться свиданий с украинскими политзаключенными, но власти РФ воспрепятствовали встречам.

Ольга Богомолец заняла в рейтинге 22-ю строчку. В сравнении с прошлым годом она показала настоящий качественный рывок, перепрыгнув сразу 60 строчек рейтинга. Редакция, в частности, высоко оценила ее заслуги в сфере законотворчества, направленного на улучшение ситуации в украинском здравоохранении.

Тимошенко, Богомолец и Денисова вошли в ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины

"Богомолец – автор закона об обязательном медицинском страховании. Она настаивает, что медстрахование позволит создать новую европейскую систему здравоохранения в Украине. Выступает одним из самых яростных критиков медицинской реформы в исполнении нынешнего Минздрава. Ольга Богомолец в 2018 году инициировала принятие парламентом законов о декоммунизации психиатрии, прозрачности клинических испытаний медикаментов, закона о трансплантации, который заработает в 2019 году и даст шанс на вторую жизнь людям, нуждающимся в пересадке органов", – написал "Фокус".

Также редакторы напомнили, что осенью 2018 года Богомолец добилась, чтобы Минздрав задействовал оставшиеся на его счетах с прошлого года средства, предназначенные на лечение тяжелобольных.

Отметим, это уже 13-й ежегодный рейтинг, публикуемый изданием. Он составлен редакционной коллегией "Фокуса". В обсуждении списка принимали участие эксперты в сфере политики, экономики, общественных процессов и культуры. Претенденток оценивали по пяти критериям: возможность влиять на принятие государственных решений и на общественное мнение, бизнес-влияние, личная известность и родственные связи.

Персоны
Ольга БогомолецЮлия ТимошенкоЛюдмила Денисова
Место
Украина
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Ларченко Олег
Ларченко Олег
Не знаю на рахунок Денисової , але ті дві курви явно не в кращу сторону впливають
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