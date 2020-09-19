Тимошенко подала в суд на Лещенко

Дарья Дурова Политика 18:29, 19.09.2020 Обновлено: 18:36, 19.09.2020

Народный депутат Украины, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко подала в суд на экс-нардепа, журналиста Сергея Лещенко.

Об этом 19 сентября сообщил сам Лещенко на своем Telegram-канале. Он уточнил, что иск подан в Печерский суд.

"Судиться я люблю, имею огромный опыт", – написал бывший парламентарий.

Предмет иска, судя по фото, которое опубликовал Лещенко, – защита чести, достоинства и деловой репутации, опровержение недостоверной информации.

О чем именно идет речь, Лещенко не сообщил.

Информация об иске.
Telegram / Лещенко тут
Полный пост Лещенко.
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Юлия Тимошенко поборола коронавирусную болезнь.

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