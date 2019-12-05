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5 декабря • обновлено в 18:00
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Time поместил Зеленского на обложку: чем президент Украины поразил США

Time поместил Зеленского на обложку: чем президент Украины поразил США
Главу государства назвали пойманным в ловушку между Путиным и Трампом
8.5т Читать материал на украинском

Журнал Time поместил на обложку своего выпуска, который выйдет 16 декабря, фото президента Украины Владимира Зеленского с заголовком: "Человек посредине. Украинский президент Владимир Зеленский пойман в ловушку между Путиным и Трампом".

Анонс интервью вышел несколько дней назад. OBOZREVATEL предлагает вспомнить о главных тезисах, прозвучавших в нем.

Президент следил за ходом дела об импичменте Трампа, был в курсе предъявленных ему обвинений. В частности, о том, что якобы президент США оказывал на него давление, требуя расследования в отношении сына его главного оппонента на выборах 2020 года – Джо Байдена, в обмен на военную помощь Украине. Зеленский в очередной раз отверг обвинения в неформальной сделке "услуга за услугу".

"Я никогда не разговаривал с президентом Трампом с позиции "услуга за услугу". Это не мое. Я не хочу, чтобы мы выглядели как нищие. Но мы на войне. Если вы являетесь нашим стратегическим партнером, вы не можете ничего блокировать для нас. Я думаю, что это просто справедливо. Это не "услуга за услугу".

Владимир Зеленский на обложке журнала Time

Владимир Зеленский на обложке журнала Time

Time

Когда Зеленского спросили, доверяет ли он Путину, тот ответил: "Я вообще никому не доверяю. Политика - не точная наука. Вот почему в школе я любил математику. Никто не заслуживает доверия. Просто у каждого есть свои интересы".

По поводу предстоящего нормандского саммита Зеленский заметил, что на предыдущие нормандские встречи участники приходили без ожиданий, что что-то произойдет. По поводу встречи 9 декабря президент Украины также высказался достаточно пессимистично.

В то же время Зеленский подчеркнул: "Я бы никогда не хотел, чтобы Украина была местом на карте, на шахматной доске крупных мировых игроков, чтобы кто-то мог бросить нас, использовать нас в качестве прикрытия, как часть какой-то сделки".

Как писал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Короче, лимитроф, несамостоятельное хaвнo.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Заслуженно вполне.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Петя Свиноликий наверное себе сейчас очередное обрезание сделал ))))))
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