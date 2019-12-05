Time поместил Зеленского на обложку: чем президент Украины поразил США

Журнал Time поместил на обложку своего выпуска, который выйдет 16 декабря, фото президента Украины Владимира Зеленского с заголовком: "Человек посредине. Украинский президент Владимир Зеленский пойман в ловушку между Путиным и Трампом".

Анонс интервью вышел несколько дней назад. OBOZREVATEL предлагает вспомнить о главных тезисах, прозвучавших в нем.

Президент следил за ходом дела об импичменте Трампа, был в курсе предъявленных ему обвинений. В частности, о том, что якобы президент США оказывал на него давление, требуя расследования в отношении сына его главного оппонента на выборах 2020 года – Джо Байдена, в обмен на военную помощь Украине. Зеленский в очередной раз отверг обвинения в неформальной сделке "услуга за услугу".

"Я никогда не разговаривал с президентом Трампом с позиции "услуга за услугу". Это не мое. Я не хочу, чтобы мы выглядели как нищие. Но мы на войне. Если вы являетесь нашим стратегическим партнером, вы не можете ничего блокировать для нас. Я думаю, что это просто справедливо. Это не "услуга за услугу".

Владимир Зеленский на обложке журнала Time Time

Когда Зеленского спросили, доверяет ли он Путину, тот ответил: "Я вообще никому не доверяю. Политика - не точная наука. Вот почему в школе я любил математику. Никто не заслуживает доверия. Просто у каждого есть свои интересы".

По поводу предстоящего нормандского саммита Зеленский заметил, что на предыдущие нормандские встречи участники приходили без ожиданий, что что-то произойдет. По поводу встречи 9 декабря президент Украины также высказался достаточно пессимистично.

В то же время Зеленский подчеркнул: "Я бы никогда не хотел, чтобы Украина была местом на карте, на шахматной доске крупных мировых игроков, чтобы кто-то мог бросить нас, использовать нас в качестве прикрытия, как часть какой-то сделки".

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