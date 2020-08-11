Тихановская выехала из Беларуси в Литву: она исчезла накануне вечером

Светлана Тихановская выехала в Литву. Газета.ru
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится на свободе в безопасности, накануне она выехала в Литву.
Об этом сообщил в Twitter глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в Центральную избирательную комиссии Беларуси.
Светлана Тихановская выехала в Литву Линас Линкявичюс в Twitter
Ранее OBOZREVATEL писал, что на оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить КГБ.