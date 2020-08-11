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Тихановская выехала из Беларуси в Литву: она исчезла накануне вечером

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
4,5 т.
Светлана Тихановская

Светлана Тихановская выехала в Литву. Газета.ru

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится на свободе в безопасности, накануне она выехала в Литву.

Об этом сообщил в Twitter глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в Центральную избирательную комиссии Беларуси.

Светлана Тихановская выехала в Литву

Светлана Тихановская выехала в Литву Линас Линкявичюс в Twitter

Ранее OBOZREVATEL писал, что на оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить КГБ.

ЛитваПротесты в БеларусиСветлана Тихановская
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