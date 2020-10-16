Тихановская сказала, когда приедет в Украину

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует поездку в Киев в ближайшее время.

Она состоится уже после местных выборов, заявила оппозиционерка в интервью "Радіе Свабода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы очень рады, что Украина заняла сильную позицию по отношению к Беларуси, особенно благодарны министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет ваш список, возможно, подкрепленный введенными санкциями ЕС. Это явный знак поддержки белорусского народа в борьбе", – сказала она.

Тихановская уточнила, какими видит отношения между двумя странами.

"Мы хотим строить партнерские, взаимовыгодные отношения с Украиной. Они близки нам исторически и культурно. На Западе меня часто спрашивают, понимают ли русские белорусский язык, когда вы начинаете говорить. Я отвечаю: "Нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас. Наши языки немного ближе", – заявила оппозиционерка.

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