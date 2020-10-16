Тихановская сказала, когда приедет в Украину
Если до 25 октября нынешняя белорусская власть не выполнит требования оппозиции, страна выйдет на протест
Начнется всеобщая национальная забастовка предприятий и блокирование дорог
Главное требование протестующих – Александр Лукашенко должен уйти в отставку
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует поездку в Киев в ближайшее время.
Она состоится уже после местных выборов, заявила оппозиционерка в интервью "Радіе Свабода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Мы очень рады, что Украина заняла сильную позицию по отношению к Беларуси, особенно благодарны министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет ваш список, возможно, подкрепленный введенными санкциями ЕС. Это явный знак поддержки белорусского народа в борьбе", – сказала она.
Тихановская уточнила, какими видит отношения между двумя странами.
"Мы хотим строить партнерские, взаимовыгодные отношения с Украиной. Они близки нам исторически и культурно. На Западе меня часто спрашивают, понимают ли русские белорусский язык, когда вы начинаете говорить. Я отвечаю: "Нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас. Наши языки немного ближе", – заявила оппозиционерка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
В Минске перекрыли центральные улицы, сковав столицу Беларуси пробками.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признали легитимность Лукашенко.