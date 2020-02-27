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27 февраля • обновлено в 11:08
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Тигипко за сутки стал самым популярным политиком в Украине

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За минувшие сутки, 26 февраля, украинцы больше всего искали в Google информацию о бизнесмене и бывшем политике Сергее Тигипко.

Об этом в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"По данным Google Trends Тигипко вчера стал у людей популярным политиком на всей территории Украины, кроме Севастополя. Его популярность вчера в разы превысила популярность самых рейтинговых политиков Украины", – отметил он.

Сергей Тигипко

Сергей Тигипко

Согласно данным Google, данные о Тигипко больше всего искали в Чернивецкой, Тернопольской, Львовской, Волынской областях и Киеве.

Данные по областям

Данные по областям

Скриншот

Запрос по поиску "Тигипко" обошел таких политиков, как глава государства Владимир Зеленский, пятый президент Петр Порошенко и нардеп Юлия Тимошенко.

Данные по политикам

Данные по политикам

Скриншот

Ранее источники OBOZREVATEL, сообщили, что в ближайшее время бывший политик Сергей Тигипко займет место Алексея Гончарука на должности премьер-министра Украины.

Станет ли Сергей Тигипко новым главой Кабинета министров – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Юлия Тимошенко Петр Порошенко Владимир Зеленский Сергей Тигипко
Место
Украина
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