Тесть Зеленского работает на "слугу народа": нардеп сделал признание

Тесть президента Украины Владимира Зеленского Владимир Кияшко устроился помощником народного депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олега Бондаренко.

Он работает на общественных началах. Об этом сам Бондаренко признался в комментарии движению "Чесно".

"Для меня Владимир Кияшко – это не отец первой леди. Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем", – рассказал парламентарий.

Тесть Зеленского работает на "слугу народа"

Нардеп добавил, что Кияшко не эколог по профессии, однако он хорошо разбирается в переработке промышленных отходов.

Бондаренко также рассказал, как познакомился с тестем Зеленского. По словам нардепа, Кияшко сам подошел к нему после парламентских выборов и предложил свою помощь.

Владимир Кияшко работает помощником нардепа ТСН

"Я пообщался с ним и согласился сотрудничать, взять его кандидатуру. Он работает над важной темой – лишение Украины промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов на "Криворожстали", "Запорожстали" и других промышленных предприятиях. Их там миллионы тонн, и с этим что-то нужно делать", – добавил нардеп.

Тесть Зеленского устроился помощником к нардепу Бондаренко УНИАН

Отметим, что Владимир Кияшко является кандидатом технических наук, доцентом кафедры "Строительные конструкции и сооружения" Киевского института железнодорожного транспорта. Он преподает дисциплину "Строительные конструкции и здания на транспорте".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директором Департамента стратегической разведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины был назначен Алексей Пашков – муж главного бухгалтера студии "Квартал 95".

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