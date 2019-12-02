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2 декабря • обновлено в 12:53
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"Теряем лучших": Зеленский отреагировал на гибель Героев на Донбассе

2.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель офицеров спецподразделения СБУ "Альфа" на Донбассе.

Пост со словами сочувствия появился на его странице в Facebook. Кроме того, глава государства снова напомнил о необходимости достижения мира для того, чтобы украинские Герои больше не гибли.

"Двое погибших военнослужащих... Вечная память Героям. Соболезнования семьям и близким. Теряем лучших. Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших побратимов", – написал Зеленский.

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"Теряем лучших": Зеленский отреагировал на гибель Героев на Донбассе

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Чем больше утилизируется этих выпердешей кровавых, тем на самом деле будет лучше. Причем, абсолютно всем!
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1
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
"вошка-клоун шоб ти здох".Хто згідний подивись і підпишись https://www.youtube.com/watch?v=7MfvUlI_1wg
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0
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Хо Хол
Хо Хол
пixyй)
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1
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