"Теряем лучших": Зеленский отреагировал на гибель Героев на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель офицеров спецподразделения СБУ "Альфа" на Донбассе.

Пост со словами сочувствия появился на его странице в Facebook. Кроме того, глава государства снова напомнил о необходимости достижения мира для того, чтобы украинские Герои больше не гибли.

"Двое погибших военнослужащих... Вечная память Героям. Соболезнования семьям и близким. Теряем лучших. Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших побратимов", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

о гибели офицеров "Альфы" стало известно 1 декабря. Это произошло во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.

Украинские защитники предотвратили это, но во время выполнения боевого задания подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.

Напомним, ранее Зеленского подвергли острой критике в сети из-за публичной перепалки с лидером партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко и абсолютном игнорировании новости о смерти командира 128 горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростелева.

После скандала на сайте президента Украины появился указ о посмертном награждении Коростелева орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

Однако вскоре в обществе снова поднялась волна возмущения. Ведь приехав в Станицу Луганскую, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью Коростелева довольно сухо и всего за полминуты. В конце речи он улыбнулся, что крайне разозлило украинцев.

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