"Территории – не главное": Казарин назвал приоритет в войне с Россией

В борьбе за Донбасс Украине в первую очередь нужно защищать свой суверенитет, а не территории.

Такое мнение в своем видеоблоге высказал украинский журналист Павел Казарин (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Украинские политики любят демонстрировать патриотизм и в разговорах о красных линиях обещают не торговать украинскими территориями. И в этот момент становится немного не по себе. Приоритетом для Украины в войне с Россией служит не возврат территорий, а сохранение суверенитета, независимости от империи", – отметил он.

Казарин назвал приоритет в войне с Россией

По словам Казарина, возврат территорий возможен только при одном условии: реинтеграция не ставит под вопрос суверенитет страны.

"В противном случае Москва вручит Киеву Донбасс уже завтра. Как только мы дадим региону автономию и легализируем боевиков при помощи амнистии. Формально этот регион будет украинским, а де-факто российским. И Украина снова превратиться в колониальный придаток империи", – пояснил он.

"Территории – это важно, но суверенитет – важнее. Если политик говорит вам, что территории превыше всего, перед вами либо дурак, либо подлец", – подытожил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казарин предупредил, что все украинские политики должны понимать, что Украина может лишь имитировать приверженность Минским договоренностям. Ведь их полное выполнение станет игрой в пользу российских оккупантов на Донбассе.

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