"Намерена разрушить": Савченко припомнили давние слова

Народный депутат Надежда Савченко, в отношении которой генпрокурор Юрий Луценко внес представление на ее привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест, уже давно заявляла о намерениях разрушить парламент и физически ликвидировать народных депутатов.

"Мы еще в 2016 году видели ее абсолютно деструктивную работу, заявления. Мы не воспринимали ее позицию как такую, что усиливает национальную безопасность, авторитет нашей страны, и высокий авторитет народного депутата, который должен был выполнять народный депутат Савченко", - рассказал в комментарии "Обозревателю" народный депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

По его словам, еще с 2016 года Савченко уже не только заявляла о намерениях разрушить парламент и физически ликвидировать народных депутатов, но и делала практические шаги по реализации этих намерений.

"Это все задокументировано правоохранительными органами, разговоры с физическими лицами, практические действия по перевозке и подготовке оружия для проведения этих практических действий", - заявил Тетерук.

Как ранее сообщал "Обозреватель", генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко собиралась взорвать Раду и расстрелять депутатов.