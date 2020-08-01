Тернополь отказался усиливать карантин вслед за Луцком

Тернопольский городской совет отказался усиливать ограничительные меры в связи с попаданием в "красную" карантинную зону.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте горсовета. Утверждается, что "основания принятия по Тернополю такого решения не установлены".

"С понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме. При этом призываем жителей соблюдать санитарно-эпидемиологические условия, в частности, масочный режим, проводить температурные скрининги работников и посетителей, обеспечивать дезинфекцию помещений и тому подобное", – заявили в горсовете.

Горсовет настаивает, что показатели уровня заболеваемости COVID-19 в Тернополе за последние дни якобы пошли на убыль и держатся на низком уровне.

"Среднее количество тестирований методом ПЦР составляет 78,1 (показатель должен быть не менее 24); коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (показатель - 11); показатель динамики роста случаев инфицирования – 12,5 (показатель - 10)", – написано в заявлении.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решения относительно продолжения адаптивного карантина с разделением на специальные зоны не имеют никакого политического подтекста.

"Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет – здоровье и безопасность украинцев", – цитирует Степанова сайт Кабмина.

Как писал OBOZREVATEL, 31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций распределила регионы Украины на четыре зоны, в зависимости от эпидемической ситуации. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.

Накануне Луцкий городской совет также заявил, что не будет принимать никаких решений относительно остановки транспорта или закрытия заведений в связи с попаданием в "красную" карантинную зону.