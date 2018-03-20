Теракт в Раде: у Савченко появился колоритный защитник

Провокационное видео с нардепом Надеждой Савченко в Верховной Раде имеет право на существование из-за отсутствия эффективной работы парламента.

Об этом в эфире ObozTV заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Вообще наши депутаты жидковатый народ. Я ее не оправдываю и не осуждаю. Каждый человек имеет право на свою позицию. Если это уголовное преступление, то это должен решать суд. Но эти люди хотя бы немножко задумались, а стоит ли дальше вести вот такую преступную деятельность. Кто-то должен задумываться, что приходя на работу может стоит начать работу", - подчеркнул политик.

Также, по его словам, в Раде слишком много контролируемых Россией нардепов, чтобы Москва пыталась совершить теракт в стенах украинского парламента.

"В этом здании столько предателей, что русские не будут делать теракт в отношении фактически наполовину контролируемого органа. Любую крепость можно взять. Несколькими мобильными группами можно взять любой объект. Вопрос здесь не в безопасности. На сегодняшний день безопасности достаточно. На хватает чистоплотности и порядочности в работе этого органа", - подытожил Кива.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Савченко пришла в Верховную Раду с оружием.