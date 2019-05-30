"Теперь я – да!" Известный адвокат ярко затроллил Зеленского

Известный украинский адвокат Алексей Шевчук записал яркое видеообращение, в котором потроллил команду новоизбранного президента Владимира Зеленского.

В забавном ролике он поднимает проблему прихода во власть людей, не имеющих опыта государственного управления или законотворческой деятельности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

"Я только что вышел от стоматолога. Моя улыбка теперь яркая, а дыхание свежее. Такое же свежее, как новая власть. Я хочу присоединиться и возглавить новые течения, либертарианство. Я почувствовал после стоматолога, что я либертарианец! И сейчас я могу точно сказать, что если Владимир Александрович – да, если Слава – да, если все – да, даже Ющенко – да, то я тоже – да. Да! Решил пойти кандидатом от команды Зе", – говорит Шевчук.

Он в шутку отметил, что намерен инициировать внесение в Верховную Раду Украины трех законопроектов своего авторства.

Алексей Шевчук Скриншот видео

"Подаю три проекта закона. Первый проект – о нужных людях: если очень хочется, но нельзя, то все равно можно. Второй проект – о включении лося обратно в красную книгу. Мы помним, что лось был исключен из списка животных, запрещенных для охоты. И третье – проект закона об отмене НДС. Я точно знаю, что теперь я – так", – иронизируя подытожил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян жестко ответил президенту Владимиру Зеленскому на его выступление на iForum. Он обвинил главу государства в некомпетенции и популизме, призвав "перед тем, как критиковать работу других людей, придумать что-то свое и разобраться в терминах".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся