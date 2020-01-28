После "прослушки" Гончарука в Кабмине и ОП усилили безопасность

В Кабинете министров Украины и Офисе президента усиливают меры безопасности после скандала с "прослушкой" премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский. По его словам, раньше к мерам безопасности в высоких кабинетах относились не так серьезно.

Денис Монастырский РБК-Украина

"Вопрос безопасности в высоких кабинетах, безусловно, усилился. Если раньше к этому относились свободно: мобильный, без мобильного, какая разница, то сейчас относятся более серьезно. Насколько это будет долго, посмотрим. Сейчас у нас идет диджитализация, и я бумажных документов практически не держу, у меня все в планшете. Это гораздо удобнее, но как быть с безопасностью? Эти процессы накладываются друг на друга, и пока у меня нет ответа", – сказал он.

По словам Монастырского, публикация записи разговора Гончарука и других членов правительства, а также руководителей Нацбанка ударила по имиджу правительства.

Депутат рассказал, что "слитые" в сеть записи дали повод инвесторам сомневаться в том, что Кабмин реально работает. Теперь их надо убеждать, что планы руководства страны могут воплотиться в жизнь.

Как сообщал OBOZREVATRL ранее:

15-16 января на YouTube-канае "Как обмануть президента" появились аудиозаписи разговоров, в которых якобы участвовал Алексей Гончарук. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, признался, что "абсолютный профан в экономике".

Позже в Кабмине открестились от записей, назвав их фейком.

На фоне скандала Гончарук заявил о своей отставке, но президент Украины Владимир Зеленский ее не принял.

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