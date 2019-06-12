Теневые схемы и работа с Хомутынником: всплыли скандальные факты о члене "Слуги народа"

Двадцатым номером в списке "Слуга народа" стал юрист Даниил Гетманцев, который связан с одиозным народным депутатом от группы "Відродження" Виталием Хомутынником.

У них есть совместный бизнес, который долгое время находился под санкциями, однако продолжал успешно работать в том числе благодаря юридическим усилиям нынешнего члена команды Зе. Судя по всему, с помощью партнера Хомутынник планирует сохранить влияние на налоговую политику в стране.

Несмотря на то, что у Зеленского обещали привести к власти "новые лица", при более детальном изучении, всплывает все больше сомнительных фактов и связей. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Гетманцев является одним из сооснователей "М.С.Л.". По данным ряда авторитетных СМИ, лотерейный оператор неформально контролируется двумя народным депутатами – экс-регионалом Виталием Хомутынником и не менее скандальным "фронтовиком" Сергеем Пашинским.

В 2015-2017 годах президент Украины по решению СНБО ввел против "М.С.Л." санкции. Оператора подозревали в финансировании терроризма. Служба безопасности зарегистрировала уголовное производство и проводила досудебное расследование.

Гетманцев также был помощником однопартийца Хомутынника, нардепа от Партии регионов Владимира Сивковича, который в марте-октябре 2010 года занимал пост вице-премьера и курировал силовой блок в правительстве ныне беглого Николая Азарова. Позже Сивкович стал заместителем секретаря СНБО. Отстранен от должности в связи с причастностью к разгону палаточного городка Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Связь с "М.С.Л."

Даниил Гетманцев – доктор юридических наук, профессор КНУ им. Т. Шевченко, дважды лучший юрист года по налогам по версии "Юридической премии". Однако его подходы к налоговой сфере лучше всего видны на примере "М.С.Л.". Член партии "Слуга народа"– держатель корпоративных прав и один из сооснователей компании. Оператора лотерей также обслуживает его юридическая фирма Jurimex.

Даниил Гетманцев Цензор

Именно в этой компании он и начинал свой трудовой путь, но свою роль в операторе Гетманцев несколько преуменьшает. "Я начал работать с третьего курса и меня туда взяли "поносить бумажки", – заявил он в одном из интервью.

Основатели "М.С.Л."

Непублично долю в компании имеет председатель группы "Возрождение" Виталий Хомутынник. Его тесть – Виктор Сопельник – ранее был вице-президентом "М.С.Л.".

Гетманцев фактически признался, что лотерейный оператор долгие годы работал в "тени". "Частично, возможно, в тени, частично с использованием схем, разработанных юристами, кстати, абсолютно легальных схем", – сказал он в ответ на прямой вопрос журналиста.

Гетьманцев косвенно подтвердил, что он и его юристы разрабатывали эти самые "легальные теневые схемы". В итоге, по данным Youcontrol, у "М.С.Л." образовался налоговый долг более 250 млн грн. То есть заданием Гетманцева и его фирмы была оптимизация и юридическое прикрытие незаконной деятельности лотерейного оператора.

Президентом "М.С.Л." ныне является Георгий Ложенко, который по слухам считается человеком Хомутынника. Потому не удивительно, что партнер Гетманцева, сооснователь Jurimex Елена Полосенко – родственница Ложенко. Это также говорит о том, что один из членов команды Зеленского работает в системе координат одиозного экс-регионала.

Основатели Jurimex

В 2015 году "М.С.Л." попала в санкционный список из-за информации о связи с российским капиталом. Формулировка СНБО: создание угроз нацбезопасности и финансирование терроризма. Тогда "М.С.Л." инициировала уголовное производство, чтобы СБУ проверила ее на причастность к терроризму. Однако производство закрыто – финансирование терроризма не доказано.

Даниил Гетманцев Цензор

По словам эксперта по правовым вопросам аналитической группы "Левиафан" Сергея Назаренко, "М.С.Л." продолжала работу в Украине даже в период санкций, несмотря на прямое требование СНБО о блокировании их активов и запрет вывода средств за рубеж. Как сообщал журналист-расследователь Денис Бигус, это позволяло оператору вообще не платить налоги, поскольку он был вне закона.

Объяснить это можно мощным политическим лобби в лице Хомутынника. По некоторым данным, нардеп как раз и "способствовал" снятию санкций с лотерейного оператора.

Виталий Хомутынник УНИАН

Также Гетманцев и Хомутынник пересекались на разного рода профильных налоговых встречах.

Работал на регионала и скрывал доходы?

Об отношении Гетманцева к налогам говорит еще один факт. В 2016 году он подавался на должность судьи в обновленный Верховный суд, но не прошел конкурс. Общественный совет добропорядочности признал члена "Слуги народа" кандидатом, который не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики. Несмотря на то, что известный юрист является основателем и президентом Jurimex, он декларировал доходы, не превышающие 40 тыс. грн в год, что, разумеется, вызывало сомнения у ОСД.

Забавно, что недавно Гетманцев выступил за всеобщее декларирование граждан.

Еще один любопытный эпизод из биографии Гетманцева – работа на общественных началах на члена Партии регионов, а позже заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, которого обвиняют в кровавом разгоне Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года.

Новые старые лица

Еще в период предвыборной кампании упорно ходили слухи о финансировании Зеленского Хомутынником и его партнером, скандальным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом. Официально эту информацию опровергают все три стороны.

Но, по данным OBOZREVATEL, и Хомутынник, и Фукс уже хвалятся в узких кругах своим "большим влиянием" на новоизбранного президента.

Павел Фукс КиевВласть

Одиозный нардеп при любой власти оказывал серьезное воздействие на налоговую политику страну. Его "золотое время" началось еще при тогдашних министре доходов и сборов Александре Клименко и первом вице-премьере Сергее Арбузове. В частности, при Януковиче Хомутынник курировал работу так называемых "обнальных площадок" — конвертационных центров и налоговых ям, с помощью которых отмывались и обналичивались ворованные "семьёй" бюджетные деньги.

Революция Достоинства не пошатнула позиции экс-регионала. Даже напротив. Ныне он член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. И заодно самый богатый нардеп в парламенте. А еще его называют "решалой", который может договориться с таможней и налоговой.

И тот факт, что 20-й номер в списке "Слуги народа" достался человеку Хомутынника, как минимум, беспокоит. Судя по всему, одиозный нардеп намерен сохранить и, возможно, приумножить свое влияние на руководство страны.

Продолжение следует...

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