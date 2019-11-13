Темный рыцарь: Арахамия рассказал, кто публикует в сети секреты "слуг народа"

Внутрипартийную информацию "Слуги народа" в Телеграм-канал "Темный рыцарь" публикует народный депутат президентской фракции в Верховной Раде.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия, отметив, что знает имя этого политика, но называть не будет.

"Я думаю, что я знаю, но не могу сказать, потому что тогда вся интрига вокруг "Темного рыцаря" разрушится. Пока мы не можем предоставить стопроцентных доказательств, это должно быть внутренним расследованием", – сообщил он.

Арахамия подчеркнул, что общался с данным нардепом насчет его публикаций в сети. При этом он осудил его действия, назвав информацию "субъективной".

Телеграмм-канал "Темный рыцарь" Скриншот

"Несколько раз он публиковал информацию, не для общего доступа. Я считаю, что это некорректно с точки зрения корпоративной этики. Была и другая история. Мы посылали проверочные тексты в разные каналы, для того, чтобы увидеть, где они появятся. Это сработало", – пояснил парламентарий.

При этом, он добавил, что в случае разоблачения, депутат, распространявший внутрипартийные инсайды, строго наказан не будет.

"Пообщаемся с ним. Воспитательная должна быть какая-то беседа. Мы же ничего не можем сделать с депутатом. Это депутат", – подытожил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Давид Арахамия заявил, что конфликты внутри фракции "Слуга народа" решаются жестко, чтобы не прибегать к помощи сторонних политсил при голосовании.

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