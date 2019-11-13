Главная Новости
13 ноября • обновлено в 10:54
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Темный рыцарь: Арахамия рассказал, кто публикует в сети секреты "слуг народа"

971
Читать материал на украинском

Внутрипартийную информацию "Слуги народа" в Телеграм-канал "Темный рыцарь" публикует народный депутат президентской фракции в Верховной Раде.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия, отметив, что знает имя этого политика, но называть не будет.

"Я думаю, что я знаю, но не могу сказать, потому что тогда вся интрига вокруг "Темного рыцаря" разрушится. Пока мы не можем предоставить стопроцентных доказательств, это должно быть внутренним расследованием", – сообщил он.

Новости
Голосовали по дурости: Арахамия оправдал кнопкодавство "слуг народа"

Арахамия подчеркнул, что общался с данным нардепом насчет его публикаций в сети. При этом он осудил его действия, назвав информацию "субъективной".

Телеграмм-канал "Темный рыцарь"

Телеграмм-канал "Темный рыцарь"

Скриншот

"Несколько раз он публиковал информацию, не для общего доступа. Я считаю, что это некорректно с точки зрения корпоративной этики. Была и другая история. Мы посылали проверочные тексты в разные каналы, для того, чтобы увидеть, где они появятся. Это сработало", – пояснил парламентарий.

При этом, он добавил, что в случае разоблачения, депутат, распространявший внутрипартийные инсайды, строго наказан не будет.

"Пообщаемся с ним. Воспитательная должна быть какая-то беседа. Мы же ничего не можем сделать с депутатом. Это депутат", – подытожил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Давид Арахамия заявил, что конфликты внутри фракции "Слуга народа" решаются жестко, чтобы не прибегать к помощи сторонних политсил при голосовании.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
7
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-блоги

Топ-публикации