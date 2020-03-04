СМИ опубликовали темник, предназначенный для депутатов "Слуги народа" и содержащий аргументацию перезагрузки Кабинета министров и замены премьер-министра Алексея Гончарука на Дениса Шмыгаля.

Документ оказался в распоряжении ZN.UA. Парламентариям рассказали, о каких недостатках правительства следует говорить и как объяснить обновленную структуру.

Так, отмечается, что действующие министры не владеют опытом и необходимыми знаниями, а также не идут на контакт с парламентом.

"Слугам" дали указания, что говорить о новом Кабмине Корреспондент

Расписаны и "подсказки" относительно того, как говорить о политике нового правительства.

Отдельным пунктом в темнике приведена аргументация того, что Шмыгаль не является "человеком Ахметова". Кроме того, указывается, что он якобы никак не связан с олигархами и был избран только из-за большого опыта в управлении.

ZN.UA

ZN.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук написал заявление о своей отставке. Оно датируется 3 марта 2020 года, свидетельствуют копии документа.

Премьер-министру в случае его увольнения пока не предложили новую должность, но он останется в команде "Слуг народа".

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