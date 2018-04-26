"Темная метка в истории": Порошенко рассказал, что будет с ЧАЭС

Введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС запланировано на декабрь 2018 года.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на площадку ЧАЭС в четверг, 26 апреля, по случаю 32-й годовщины аварии на электростанции.

Он подчеркнул, что трагедия стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории.

"Чернобыль – это темная метка в истории", – заявил глава государства.

Порошенко напомнил, что введение в эксплуатацию арки, установленной над взорвавшимся энергоблоком, является одним из этапов преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Он также заявил, что в текущем году также планируется введение в эксплуатацию комплекса по обращению с твердыми радиоактивными отходами (РАО), завода по переработке жидких РАО.

"На прошлой неделе ВР приняла в первом чтении Закон о внесении изменений в программу снятия ЧАЭС с эксплуатации. Изменения позволят продлить работы по консервации трех блоков, ввести в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива и объекты обращения с радиоактивными отходами", – добавил он.

По словам Порошенко, Украина была вынуждена ежегодно платить России около $200 млн за хранение отработанного ядерного топлива из отечественных АЭС.

"После постройки собственного хранилища Украины больше не будет зависеть от РФ в этом вопросе", - подчеркнул он.

Сьогодні разом з усією Україною та усім світом вшановуємо пам'ять Героїв Чорнобиля. Пам’ятаймо про їхній подвиг заради майбутніх поколінь. pic.twitter.com/AAEET6jK79 — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г.

Ми вимушені були щороку сплачувати величезні кошти – близько 200 млн $ - державі-агресору за зберігання відпрацьованого ядерного палива з вітчизняних АЕС. Після побудови власного сховища Україна більше не залежатиме від РФ у цьому питанні pic.twitter.com/Ij60MQXSqq — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г.

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