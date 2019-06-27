"Темная лошадка" Корбана: стало известно, кто претендует на должность главы ГУД

Адвокат Алексей Шевчук, который защищал интересы Геннадия Корбана, 27 июня подал документы на должность руководителя Государственного управления делами.

Конкурс на эту вакантную должность был объявлен 19 июня распоряжением президента Украины. Об этом Шевчук сообщил в Facebook, пишет "Судебный репортер".

Он имеет опыт работы в системе ГУД – работал 7 лет в госпредприятии "Держпостачання", в том числе и на должности начальника юридического отдела 5 лет.

Алексей Шевчук, Андрей Богдан "Судебный репортер"

Шевчук работал в ГП "Держпостачання" в то время, когда его руководителем был Владислав Лебедь, которого называют "смотрящим Укрзалізниці" и которого называют "человеком Януковича". В настоящее время Лебедь живет в Козине, неподалеку с руководителем Офиса президента, юристом Игоря Коломойского Андреем Богданом, который живет в Конча-Заспе.

Алексей Шевчук, Геннадий Корбан "Судебный репортер"

Ранее ГУД возглавляли такие одиозные личности, как Игорь Бакай – политик, который обвиняется в злоупотреблении властью и незаконном расходовании средств, сейчас находится в России; Игорь Тарасюк, политик, совладелец Мироновского хлебопродукта, который приближен к Петру Порошенко, а также Сергей Березенко – политик, племянник известного политика Анатолия Матвиенко.

В ходе своей деятельности ГУД неоднократно было замешано в различных коррупционных и политических скандалах, пишет издание. Управление обвиняли в неэффективном использовании государственного имущества, сокрытии реальных доходов предприятий, входящих в сферу управления ГУД и тому подобное.

Из конфиденциальных источников приближенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому редакции газеты "Судебный Репортер" стало известно о том, что еще до момента проведения конкурса уже согласована кандидатура на руководителя ГУД на уровне президента Украины и его близкого окружения. Этот пост должен занять и.о. руководителя Государственного управления делами Борзов Сергей Сергеевич.

Вероятнее всего, что основная борьба за должность руководителя будет вестись между адвокатом Корбана Алексеем Шевчуком и людьми адвоката Коломойского Андрея Богдана.

Предыстория о Государственном управлении делами:

В 2000 году с целью уменьшения управленческих расходов, сокращения аппарата и на выполнение задач, обусловленных административной реформой, согласно Указу президента Украины от 23 февраля 2000 года № 278 было образовано Государственное управление делами как единый орган по материально-техническому, социально-бытовому, лечебно-профилактическому обеспечению деятельности президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других государственных органов, высших должностных лиц зарубежных стран. Новообразованному Государственному управлению делами для выполнения возложенных задач были передано в управление объекты государственной собственности.

Уже более 10 лет Государственное управление делами осуществляет возложенные на него функции и выполняет задачи по подготовке и проведению протокольных мероприятий с участием президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других государственных органов, высших должностных лиц Украины, других государств, зарубежных делегаций, а также обеспечивает их деятельность по выполнению конституционных полномочий.

В управлении ГУД находится более 60 государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственное общество, полномочия по управлению корпоративными правами государства которого переданы Государственному управлению делами (далее – предприятия). Их деятельность по предоставлению услуг и реализации продукции и товаров позволяет Государственному управлению делами выполнять возложенные на него задачи в полном объеме и направлять средства для наполнения государственного бюджета.

Руководителями Государственного управления делами президента были:

Дагаев Ю.А. (2001-2003)

Бакай И.М. (2 октября 2003 - 24 декабря 2004)

Тарасюк И.Г (2005 – 2010)

Портной А.В. (25 февраля 2010 - 26 февраля 2014)

Аверченко Сергей Николаевич (21 марта - 24 апреля 2014)

Чернецкий Олег Валентинович (24 апреля-27 мая 2014)

Зубко Геннадий Григорьевич (27 мая - 10 июня 2014)

Березенко Сергей Иванович (10 июня 2014 - 27 августа 2015)

Борзов Сергей Сергеевич (в. В., 28 августа 2015 - до 23 июля 2016)

Куцик Иван Маркович (с 23 июля 2016 - до 19 июня 2019)

Борзов Сергей Сергеевич (в.о., 19 июня 2019 в т.ч.)

Кто следующий – Шевчук или Борзов?

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности сразу после того, как он запретил вернуться в Украину российскому политтехнологу, близкому соратнику Виктора Медведчука Игорю Шувалову.

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