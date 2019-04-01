"Тема закрыта!" У Путина жестко отреагировали на заявление Зеленского о Крыме

Российская Федерация не собирается возвращать Украине оккупированный пять лет назад Крым.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ответив таким образом на вопрос, который кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский хотел бы задать Владимиру Путину, передает РБК.

"Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению, это тема, которая закрыта раз и навсегда, — сказал он. — Тем более, что слово оккупация или аннексия абсолютно неприменимы ни де-факто, ни де-юре к Крыму".

Представитель Кремля убежден, что "все, что произошло в Крыму, соответствовало законодательству Украины и было сделано на основе международного права".

По его словам, РФ не оккупирует "никакие украинские территории, а "ДНР" и "ЛНР" были отторгнуты самой Украиной".

Владимир Зеленский 24 канал

"Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи, — подчеркнул Песков. — Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной. То, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский прокомментировал обращение к главе РФ Владимиру Путину в 2014 году с призывом не допустить боевых действий и словами о том, что он готов стать на колени. Шоумен напомнил, что заявление было записано перед началом войны на Донбассе. Он также призвал не вырывать фразу из контекста.

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