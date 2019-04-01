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"Тема закрыта!" У Путина жестко отреагировали на заявление Зеленского о Крыме

25.8тЧитать материал на украинском

Российская Федерация не собирается возвращать Украине оккупированный пять лет назад Крым.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ответив таким образом на вопрос, который кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский хотел бы задать Владимиру Путину, передает РБК.

"Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению, это тема, которая закрыта раз и навсегда, — сказал он. — Тем более, что слово оккупация или аннексия абсолютно неприменимы ни де-факто, ни де-юре к Крыму".

Представитель Кремля убежден, что "все, что произошло в Крыму, соответствовало законодательству Украины и было сделано на основе международного права".

По его словам, РФ не оккупирует "никакие украинские территории, а "ДНР" и "ЛНР" были отторгнуты самой Украиной".

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"Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи, — подчеркнул Песков. — Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной. То, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский прокомментировал обращение к главе РФ Владимиру Путину в 2014 году с призывом не допустить боевых действий и словами о том, что он готов стать на колени. Шоумен напомнил, что заявление было записано перед началом войны на Донбассе. Он также призвал не вырывать фразу из контекста.

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Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
Место
Россия
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Пошел с собакой гулять и она нагадила на газоне. Соседка из 39кв заметила и начала ругаться. Говорю ну что вы на самом деле, мы все за Порошенко. Она обняла меня " срите тогда, где хотите" и заплакала. И я заплакал. И собака. Слава Украине.
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2 из 3 ответов | показать все
Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Наумов Виктор, Купе. В купе сидять троє: грузин, москаль і українець... Раптом грузину заманулося кохання і вирішив він пригостити одного із супутників великим смачним шматком сала, а потім задовольнити себе... Дістав його, поклав на стіл та й каже: - Ану хлопці беріть, їжте! Мені не шкода! А хлопці голодні. Ну москаль і думає: з'їм, їсти ж хочеться... але грузин потім приставати буде, як йому кохання заманеться.. Та ну його - я краще потерплю ... А українцю теж хочеться... "Та ні - думає - не буду їсти! Грузин захоче кохання - не викрутишся... Але ж їсти то хочеться... А от я з'їм сала, в мене сили в руках прибавиться і відіб'юся від нього..." З'їв українець сала, і сидять всі далі мовчки. А тут раптом грузин і питає в українця: - Ну як з'їв сала? - Так, з'їв! - відповідає той - І сили в руках додалось? - Так додалося! - Ну то, потримай мені москаля, поки я його їбати буду...
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Балуєва Наталія
Балуєва Наталія
Наумов Виктор, изначально там про зе было))
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Кацап Злой
Кацап Злой
"Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению, это тема, которая закрыта раз и навсегда" - так давайте откроем эту тему, какие вопросы. Гандоны кацапские, всё вам территорий мало, никак не нажрётесь, падлы. Наведите порядок у себя дома, а потом привлекайте к себе людей уровнем жизни.
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3
Damm Eugen
Damm Eugen
Кацап Злой, Лживый шелудивый рыжий пёс письков в своём репертуаре. Враньё, перекручивание фактов и стремление выдать желаемое за действительное - основа политики Козлостана.
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Гаврош Алл
Гаврош Алл
Мне так кажется что Зеленского могут ликвидировать и дать дорогу Пети . Этот месяц для их обоих скорбный . Может я ошибаюсь НО НО НО ??????? к этому всё движется.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Гаврош Алл )))да Зеленский петин отход прикрывает ,чтобы он с наворованным спокойно свалил избежав вопросов на счёт ответственности за узурпацию власти народа
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0
0
Харченко Илья
Харченко Илья
Гаврош Алл, Пете он на йух не нужен, чтобы его ликвидировать.
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