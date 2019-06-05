"Тема Крыма закрыта!" В Совфеде РФ резко ответили Зеленскому

В Совете Федерации РФ заявили, что тема статуса Крыма закрыта, и Россия не будет ни с кем ее обсуждать.

Так глава ведомства Валентина Матвиенко прокомментировала заявление пресс-службы Владимира Зеленского о намерении обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию возвращения полуострова, передает издание "Парламентская газета".

"Обсуждать можно что угодно и с кем угодно, а тема Крыма закрыта, — сказала Матвиенко. — Это исторически сверившийся факт, который произошел благодаря волеизъявлению жителей Крыма, которое отвечает всем международным нормам, уставу ООН. Мы эту тему обсуждать ни с кем не собираемся".

Владимир Зеленский

По ее словам, когда власти Украины заявляют о возвращении Крыма, они отказываются учитывать мнение людей.

"Говорят — верните территорию. А для нас Крым — это прежде всего люди. И заявлять, что он оккупирован, это значит игнорировать мнение крымчан", — добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил в Брюсселе, что Украина готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности.

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