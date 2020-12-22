Тело Кернеса доставили в собор для отпевания. Фото

Тело умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса во вторник, 22 декабря, доставили в Благовещенский собор.

Как сообщается в Telegram-канале "Труха", именно здесь утром 23 декабря начнется отпевание. Также опубликованы фото с гробом (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Тело Геннадия Кернеса только что на катафалке привезли в Благовещенский собор. Завтра утром начнётся отпевание", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что возле собора устанавливают большой экран, на котором будут транслировать богослужение.

В то же время на сайте Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба сообщается, что военнослужащие не будут участвовать в церемонии прощания с Кернесом.

"На церемонии прощания и похоронах предполагалось пребывание первых лиц государства, поэтому руководствуясь положением Устава, начальник Харьковского гарнизона издал приказ о привлечении к церемонии около 50 военнослужащих. Позже, когда стало известно, что указанные лица на погребение городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии был отменен", – отметили в вузе.

Напомним, что во время подготовки начали к похоронам мэра города к театру оперы и балета, где будет проходить прощание, вывели на репетицию около 30 курсантов университета.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за осложнений, вызванных коронавирусом стало известно 17 декабря. При этом на табличке креста, который подготовили работники ритуальной службы, датой его смерти указано 16 декабря.

Тело Кернеса доставили в Харьков 21 декабря. В аэропорту его встречали журналисты и топ-чиновники.