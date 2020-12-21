Тело Кернеса доставили в Харьков. Фото и видео

В Харькове 21 декабря приземлился самолет с телом мэра города Геннадия Кернеса. Затем кортеж в сопровождении полиции и топ-чиновников покинул аэропорт.

Его доставили прямым рейсом из Берлина. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Нетипичный Харьков" (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В аэропорту Харькова приземлился самолет с телом Кернеса. кадр видео

Самолет прилетел около 19:30 по местному времени. По данным Flightradar24, это частный борт Mitsubishi Challenger 850 под номером AXY2120.

Данные о самолете. flightradar24.com

В аэропорту его прибытия ожидали журналисты и местные. Как отмечает PavlovskyNews, высшее руководство Харькова ожидало в VIP-терминале.

Журналисты встречают самолет с телом Кернеса. Telegram "Нетипичный Харьков"

Затем из аэропорта выехал кортеж с телом мэра Харькова. Его сопровождали полиция и топ-чиновники города.

Кортеж с телом Кернеса.

Тем временем директор департамента по коммуникации горсовета Харькова Юрий Сидоренко заявил, что него нет информации об участии в траурном мероприятии кого-либо из представителей центральной власти.

(Видео – Telegram "Нетипичный Харьков")

Напомним, что прощание с Кернесом пройдет в среду, 23 декабря, в здании Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко. Отпевание состоится в Благовещенском соборе, а похоронят мэра на 2-м кладбище на улице Пушкинская. Также из-за церемонии в центре города перекроют ряд улиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря от осложнений коронавируса. Позднее стало известно, кто будет временно руководить Харьковом вместо него.