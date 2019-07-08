ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

Телемост с Россией: в Раде призвали СБУ ответить NewsOne

11.3тЧитать материал на украинском

Спикер Рады Андрей Парубий обратился к СБУ с требованием отреагировать на намерения телеканала NewsOne, который входит в медиагруппу Виктора Медведчука, провести телемост с Россией.

Заявление он сделал на заседании согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады в понедельник. Также он потребовал, чтобы Нацсовет по телерадиовещанию отобрал у телеканала лицензию.

Новости
Телемост канала Медведчука с Россией: появилась первая реакция Нацсовета

"Продажные политики и их прислужники решили о чем-то поговорить с врагами и убийцами. И потому я хочу призвать сегодня Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на брутальное нарушение законов Украины. Также призываю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос, чтобы лишить антиукраинские СМИ лицензий на вещание", – сказал Парубий.

Андрей Парубий

Андрей Парубий

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

  • Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Телемост с Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Телемост с Россией
Персона
Андрей Парубий
Место
Украина
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
20
17
Смешно
36
Интересно
32
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацапожер Кацапожер
Кацапожер Кацапожер
А в СБУ, как известно рулят "новые рожи" ЗЕгаранта, так что не делайте себе нервы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Еременко Любовь
Еременко Любовь
Падло ваш безьязыкий парубий,он хорошо смотрелся бы подвешенным за яйца на вашем проклятом майдане.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Paranchak Miroslaw
Paranchak Miroslaw
у нас немає уже національної служби безпеки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel