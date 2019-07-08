Телемост с Россией: в Раде призвали СБУ ответить NewsOne

Спикер Рады Андрей Парубий обратился к СБУ с требованием отреагировать на намерения телеканала NewsOne, который входит в медиагруппу Виктора Медведчука, провести телемост с Россией.

Заявление он сделал на заседании согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады в понедельник. Также он потребовал, чтобы Нацсовет по телерадиовещанию отобрал у телеканала лицензию.

"Продажные политики и их прислужники решили о чем-то поговорить с врагами и убийцами. И потому я хочу призвать сегодня Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на брутальное нарушение законов Украины. Также призываю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос, чтобы лишить антиукраинские СМИ лицензий на вещание", – сказал Парубий.

Андрей Парубий УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL:

Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.

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