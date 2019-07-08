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Телемост канала Медведчука с Россией: появилась первая реакция Нацсовета

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания даст оценку на заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста с российским телеканалом.

В ведомстве отметили, что готовят официальное заявление, передает "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие часы мы опубликуем официальное заявление, которое будет содержать ответы на все вопросы", – заявил член Нацсовета Сергей Костинский в ответ на запрос о законности проведения такого телемоста и возможности по запрету его трансляции.

Новости
Тука: телемост NewsOne с Россией – только начало

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

От президента Владимира Зеленского уже потребовали отреагировать на анонсированный телемост между Россией и Украиной.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал отказаться подконтрольный Виктору Медведчуку телеканал от телемоста с российскими пропагандистами.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Партия "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука осудила телемост с российскими пропагандистами.

Также украинская журналистка Янина Соколова жестко разгромила телеканал NewsOne за план провести телемост с пропагандистским российским "Россия 24".

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Читайте все новости по теме "Телемост с Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Телемост с Россией
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радовещания
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кудря александр
кудря александр
Спасибо Порошенко и за это тоже. Ну почему! Какого хрена?! Зачем нужна была эта игра в гейропейскую демократию во время войны? Теперь мы все видим плоды - и это только начало.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Клоун, хочет нового Майдана. Эта тварь Медведчук в случае опасности спрячется под юбку Путина, а жиды куда побегут, если Беню тут же примут и в США и в Израиле, а клоуну там 95 квартал не сделать
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Валевич Борис, а чего тогда его выбрали?!
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Национальному совету по телевещанию давно надо было закрыть вражеский NewsOne.
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Raider Raider
Raider Raider
Закон Порядок, а ну пошел вон за поребрик , быдлу слова не давали.
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