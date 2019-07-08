Телемост канала Медведчука с Россией: появилась первая реакция Нацсовета

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания даст оценку на заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста с российским телеканалом.

В ведомстве отметили, что готовят официальное заявление, передает "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие часы мы опубликуем официальное заявление, которое будет содержать ответы на все вопросы", – заявил член Нацсовета Сергей Костинский в ответ на запрос о законности проведения такого телемоста и возможности по запрету его трансляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

От президента Владимира Зеленского уже потребовали отреагировать на анонсированный телемост между Россией и Украиной.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал отказаться подконтрольный Виктору Медведчуку телеканал от телемоста с российскими пропагандистами.

Виктор Медведчук

Партия "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука осудила телемост с российскими пропагандистами.

Также украинская журналистка Янина Соколова жестко разгромила телеканал NewsOne за план провести телемост с пропагандистским российским "Россия 24".

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